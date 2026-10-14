Crollo Napoli, Gazzetta: "Errore Politano non diventi pretesto..."

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Napoli trentunesimo in Champions: la Gazzetta analizza il crollo di Villarreal, tra l’errore di Politano e un pugno incassato

"Che cosa succede al Napoli? Succede che gli azzurri sono ora trentunesimi in classifica nella League Phase e che un errore, quello di Politano, sembra quasi diventato il “pretesto” per il crollo del castello. Il Napoli, va detto, forse non meritava di subire tre gol. Ma doveva vincere e non l’ha fatto, perché questo inizio di Champions League assomiglia più a un cazzotto preso nel fianco, quando un cazzotto lo si doveva dare". Dopo il ko casalingo con l’Arsenal è arrivata la batosta di Villarreal, e adesso gli zero punti in due giornate pesano sul cammino europeo.

Un errore, un crollo e tante domande per Allegri

L’analisi della Gazzetta dello Sport mette in luce il paradosso di una serata in cui il risultato è stato più severo della prestazione, ma in cui la squadra non ha saputo reagire dopo l’episodio decisivo. Per il tecnico, i temi da affrontare sono molti: la tenuta mentale del gruppo, la gestione del calendario fittissimo e la ricerca di un equilibrio che dopo il 3-0 al Frosinone sembrava ritrovato. Il Napoli dovrà reagire subito, a partire dalla trasferta di Venezia, per evitare che un avvio negativo si trasformi in una crisi europea. Allegri è stato chiamato a spiegare il suo stato d’animo nel dopo gara, mentre gli azzurri guardano già al Bodo/Glimt.