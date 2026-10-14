Napoli ko, l'analisi del Cds: "Con questi regali non si va da nessuna parte"

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Pasquale Salvione sul Cds oggi in edicola parla così del ko del Napoli contro il Villarreal nel suo editoriale: "Certi regali non si possono fare. Non puoi pensare di andare lontano in Europa se infiocchetti doni così alle squadre avversarie. Perché poi basta un episodio a cambiare il verso di una partita. In Champions non ti perdonano, le ingenuità costano caro.

Il peccato è che il Napoli aveva avuto un altro approccio positivo alla partita, non dirompente come quello con il Frosinone, ma comunque efficace. Tanto che aveva trovato il vantaggio con Rrahmani, come sempre un pericolo sui calci piazzati, e aveva centrato un incrocio dei pali con Hojlund. Sembrava avere la partita in pugno, poi però è arrivato il pasticciaccio di Politano".