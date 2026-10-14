Bocciato De Bruyne dai quotidiani: "Non si accende mai, in riserva di energie"

Bocciato De Bruyne dai quotidiani: "Non si accende mai, in riserva di energie"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Voti bassi per De Bruyne contro il Villarreal. KDB non riesce a raggiungere la sufficienza. 

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport
"Parte bene, come tutta la squadra. Recupera, punta, apre corridoi. Poi però cala di colpo, come in riserva di energie". 

Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Non replica lo show col Frosinone. Prima tra le linee, poi play aggiunto. Ma si accende raramente".