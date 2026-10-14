Allegri già cambia il Napoli: pensa almeno a 4 novità per Venezia

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Napoli a Venezia, almeno 4 cambi: Lucca titolare con Lobotka, Spinazzola e Meret. Le ultime della Gazzetta

Allegri cambia ancora in vista di Venezia. Secondo le ultime de La Gazzetta dello Sport, Lucca forse sarà titolare, così come Lobotka, Spinazzola e Meret. Rispetto alla sfida di Champions League con il Villarreal, dunque, gli azzurri avranno almeno quattro cambi, un turnover importante che nasce dalla volontà del tecnico di reagire subito alla batosta europea e di dare freschezza a un undici chiamato a ritrovare risultati e fiducia. Dopo la serata amara in Spagna, la trasferta del Penzo diventa una sfida da non sbagliare, contro una squadra ultima in classifica ma ferita.

Il nuovo Napoli: Lucca in attacco, Meret in porta

Il rientro di Lucca rilancia il reparto offensivo, mentre il ritorno di Lobotka a centrocampo restituisce al Napoli il suo regista dopo il turno di riposo in Champions. Sulla fascia sinistra spazio a Spinazzola, e tra i pali tornerà Meret al posto di Milinkovic-Savic, preferito in Europa. Una formazione rinnovata, in cui Allegri sembra voler ritrovare certezze e continuità dopo le difficoltà di Villarreal, senza stravolgere l’impianto di gioco. Il Venezia, intanto, si prepara all’esordio del nuovo allenatore, e il Napoli dovrà affrontare la gara con la massima attenzione per evitare altre delusioni.