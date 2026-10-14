Allegri bocciato dai quotidiani: "Il Napoli non si riprende più e crolla nel finale"

Allegri bocciato dai quotidiani: "Il Napoli non si riprende più e crolla nel finale"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:20Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Voti bassi in pagella per Allegri dopo il ko del Napoli contro il Villarreal.

Voto 5,5 da La Gazzetta dello Sport
"L'aveva preparata bene, ma Politano gli ha fatto saltare presto il piano gara. Mischia e rimischia le carte, ma alla fine crolla". 

Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Cambia il Napoli e l’avvio è anche incoraggiante, ma la squadra si spegne subito dopo i due gol subiti e nel secondo tempo i giocatori faticano a riprenderla. Anzi, vanno ko definitivamente. E i cambi non aiutano".  