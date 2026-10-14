Pagelle Giovane, promosso dai quotidiani: "Bene all'inizio, energia nuova"

Pagelle Giovane, promosso dai quotidiani: "Bene all'inizio, energia nuova"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Pareri discordanti su Giovane, alla prima in Europa, col Napoli, all'esordio stagionale dal primo minuto. 

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport
"La Champions doveva guardarla da casa e invece parte titolare e si fa valere. Qualche buon spunto, energia positiva". 

Voto 6 per il Corriere dello Sport
"Ottimo avvio, un paio di dribbling a sinistra, poi cala come tutti. Ma non demerita nel giorno dell’esordio in Champions e alla prima da titolare con Allegri". 