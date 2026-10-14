Pagelle Giovane, promosso dai quotidiani: "Bene all'inizio, energia nuova"
TuttoNapoli.net
Pareri discordanti su Giovane, alla prima in Europa, col Napoli, all'esordio stagionale dal primo minuto.
Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport
"La Champions doveva guardarla da casa e invece parte titolare e si fa valere. Qualche buon spunto, energia positiva".
Voto 6 per il Corriere dello Sport
"Ottimo avvio, un paio di dribbling a sinistra, poi cala come tutti. Ma non demerita nel giorno dell’esordio in Champions e alla prima da titolare con Allegri".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
3 Chiariello: “Allegri succube dei nomi! De Bruyne superato dagli eventi, Lucca massacrato ingiustamente”
Prossima partita
17 ott 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Venezia
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveVillarreal-Napoli 3-1 (Rrahmani 8', Mikautadze 23', Mourino 26', Oluwaseyi 87'), Rrahmani illude, gli spagnoli la ribaltano e brutto 2T
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Villarreal l'opposto del Frosinone. McTominay? Sta meglio. Milinkovic titolare. Su Lucca..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: De Bruyne risponde ai veri bolliti, il retroscena di Allegri, la testata di Lucca e la freccia avvelenata su Conte
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Bisogna uccidere le partite! Rigore? Hojlund mi ha detto che De Bruyne gli aveva dato la palla..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Frosinone 3-0 (29', 94' De Bruyne, 33' Lang): gli azzurri ritrovano la vittoria
Antonio NotoLobotka non ci sta: “4 gare in 17 giorni, ora 9 ravvicinate! E’ massacrante, Slovacchia ha pochi giocatori ma sono umano…”
Antonio NotoTuttonapoliHojlund, i numeri non mentono! Nel Napoli troppo isolato, con la Danimarca XG 4 volte superiori
Villarreal-Napoli, Credendino: “Il 3-5-2 può aiutare Hojlund. Neres? Ecco dove può fare la differenza”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com