Corbo: "La squadra non risponde ad Allegri. Un errore aver disertato il mercato"

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Corbo su Repubblica: “Allegri nervoso, la squadra non risponde”. Napoli non attrezzato, colpa del mercato estivo disertato

Antonio Corbo, su Repubblica, traccia un quadro severo del momento del Napoli dopo la serata di Villarreal. Il giornalista descrive un Allegri “sempre molto nervoso”, con una squadra che “non gli risponde”. Nei pensieri del tecnico, scrive, “riaffiorano fatalmente i dubbi e i crucci di tanti cambi”, anche se non poteva fare diversamente, visto che il calendario è fittissimo: nove gare in 21 giorni, e dunque “giocoforza deve cambiare”. Un turnover imposto dai numeri, che però rischia di togliere certezze a un gruppo ancora in cerca di identità.

“Allarmante la resa”, il nodo mercato

Corbo definisce “allarmante” la resa del Napoli. Tanti motivi, secondo lui, possono spiegare le difficoltà incontrate con un Villarreal “non eccezionale”, ma ne emerge una conclusione: osservando McTominay e “il fantomatico De Bruyne” sparito nella ripresa, il Napoli “non è attrezzato” per reggere confronti così impegnativi con poco tempo per ritrovare lucidità ed energia. Se i due “professori di gioco” crollano fisicamente e soffrono in una diversa organizzazione tattica, scrive il quotidiano, il Napoli può solo ripensare alle leggerezze estive, quando “con colpevole ottimismo ha disertato il mercato”. Una critica diretta alla società, che alimenta il dibattito sulle scelte di giugno e sul mercato di gennaio, mentre la squadra si prepara alla trasferta di Venezia.