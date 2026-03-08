Curiosità Alisson Santos, il paragone diventa destino? Svelata la sua abitazione

C'è un dettaglio che riguarda Alisson Santos e che sta facendo impazzire i tifosi. Il giovane brasiliano in questo momento risiede nell'appartamento che fu proprio di Khvicha Kvaratskhelia a Posillipo. Una coincidenza, nel momento in cui anche la Gazzetta dello Sport lo paragona al georgiano, che suona quasi come un passaggio di testimone e che alimenta il grande tema del momento: il Napoli ha trovato il nuovo Kvara?

Alisson Santos e l'eredità di Kvaratskhelia

Per il quotidiano sportivo oggi in edicola, la risposta è sì o quasi. Kvara appare più devastante in progressione, mentre Alisson sembra imprendibile nello stretto, ma sono sfumature. Il Napoli ha battuto il Torino grazie alle accelerazioni, ai dribbling e ai tiri di questo esterno pescato nello Sporting a condizioni vantaggiose — 3,5 milioni per il prestito e diritto di riscatto a 16,5 — e per quello che si è visto in meno di un mese, vale già di più. Ma se per Kvara era un trampolino di lancio, per Alisson potrebbe essere un punto di arrivo, un luogo dove mettere radici.

Il sogno della nazionale brasiliana

Il sogno del brasiliano, però, è ancora più ambizioso. Sognare una chiamata da Carlo Ancelotti, commissario tecnico del Brasile, non è peccato ed è diventato un vero obiettivo. Carletto segue le vicende azzurre con affetto e pare sia rimasto colpito dall'ascesa rapida del numero 27. Con Rodrygo del Real infortunato, Alisson proverà ad approfittarne. Intanto ha preso, anche in città, il posto che fu di Kvaratskhelia ed è pronto a scrivere pagine importanti della storia azzurra.