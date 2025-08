Da Bologna - Attenzione a Fabbian al Napoli: è molto apprezzato da Conte

Il Napoli resta sulle tracce di Giovanni Fabbian. Lo scrive l'edizione bolognese del Corriere della Sera, che fa il punto sul mercato del club rossoblu: "Wesley dell’Al Nassr è il primo obiettivo, ma guadagna troppo (3 milioni l’anno). Tra gli altri nomi monitorati l'ultimo a finire nella lista di Sartori è Rayan del Vasco da Gama, che si aggiunge ai vari Moreira, Vargas e Okafor.

Per la difesa si seguono Heggem e Leysen, entrambi costano circa 10 milioni. In mezzo al campo si insiste su Miller del Motherwell, mentre a destra resta in piedi la pista Zortea del Cagliari. In uscita attenzione anche al nome di Fabbian, molto apprezzato da Conte e che potrebbe riaccendere i rapporti di mercato col Napoli".