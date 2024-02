Da Firenze: "Il Napoli dei fenomeni Osi-Kvara può mettere la freccia quando vuole"

Lo scrivono i colleghi di Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola, in merito alla corsa alle posizioni europee

"I due recuperi (Sassuolo-Napoli 1-6 e Inter-Atalanta 4-0) parlano chiaro: l'Europa non è un discorso chiuso per nessuno, per la Fiorentina è lecito ancora credere nelle zone nobili ma nello stesso tempo deve guardarsi bene alle spalle", scrivono i colleghi di Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola, in merito alla corsa alle posizioni europee, sottolineando la qualità degli attaccanti azzurro: "Le gare di ieri dimostrano soprattutto che le squadre che hanno dei fenomeni come Lautaro, Osimhen e Kvara partono con un vantaggio enorme sulle altre. Una sicurezza in più per loro insomma anche se la Fiorentina può contare sulla sua cooperativa di marcatori (16 dopo il primo gol di Kayode).

Ed a proposito di fenomeni, il Napoli con la tripletta del nigeriano e la doppietta del georgiano ha dato un segnale forte, ha strapazzato il povero Sassuolo di Emiliano Bigica (che peggior esordio in A non poteva avere) e, portandosi a -1 dalla Fiorentina, ha fatto capire di non essere allo sbando e che può mettere la freccia quando vuole. E non solo sui viola ovviamente. La squadra di Calzona infatti con i suoi cannonieri in forma crede ancora di poter riacciuffare posizioni più nobili".