Da Milano - Non c'è pace per Sanchez: oltre al Napoli, salterà anche lo Shakhtar

Non c’è pace per Alexis Sanchez all'Inter. Dopo aver ritrovato a fatica condizione, minutaggio e un posto all’interno delle rotazioni di Simone Inzaghi, l’attaccante la scorsa notte si è fermato ancora per un problema muscolare alla coscia destra nella sfida con il suo Cile contro l’Ecuador. Un problema - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che di sicuro lo terrà fuori dalla partitissima di domenica a San Siro contro il Napoli e anche per l’impegno in Champions di mercoledì contro lo Shakhtar.