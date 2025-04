Da Milano tutti con Marotta: "Bologna la gara dell'anno! Dopo uno sforzo così..."

"Ci sono motivazioni istintive dietro il sollievo che ho provato ieri, quando ho sentito il presidente Marotta affermare che quella di Bologna sarà la partita più importante dell’anno". Lo scrive Lapo De Carlo, il direttore de "linterista.it", sito di riferimento dei tifosi nerazzurri, in merito alle dichiarazioni del presidente dell'Inter verso Bologna. Di seguito alcuni stralci:

"Presi tutti come siamo dall’euforia per l'impresa col Bayern e l’imminente sfida col Barcellona, c’è il rischio di arrivare scarichi, inconsapevolmente sazi o semplicemente svuotati alla sfida di Bologna, con un avversario che corre senza un domani, cresciuto esponenzialmente nel corso della stagione e in lotta per andare in Champions League. Marotta ha chiarito il punto: “Bologna è la partita più importante dell'anno, ci giochiamo una fetta del campionato. L'Inter si deve abituare ancora di più a competere a questo livello e giocare ogni 3 giorni". E’ un affermazione che mostra un cambio di passo rispetto al passato, che pretende una presa d’atto di tutto l’ambiente su ciò che è diventata l’Inter e su come intende restare quella che stiamo osservando con meraviglia.



L’idea che Marotta consideri quella di Bologna la sfida più importante della stagione per il Campionato, a prescindere che sia vero o no, mostra quel tipo di mentalità che ho sempre sognato avesse l’Inter. Se i giocatori si convincono della stessa cosa, metà del lavoro è fatto. Questa stagione l’Inter ha avuto comunque dei passaggi a vuoto che sembravano decretarne una naturale fragilità, penso soprattutto al 3-0 subito da una Fiorentina senza mezza squadra e al secondo tempo di Parma in cui gli uomini di Inzaghi si sono fatti rimontare, senza riuscire a imbastire le consuete trame di gioco. Quei 5 punti persi nelle due gare sono quelli che pesano nella lotta scudetto. Vincere a Bologna dopo uno sforzo fisico e mentale del genere, non sembra essere compatibile con la logica, anche per il turn over che Inzaghi sarà costretto a fare. Può essere tutto ma vincere al Dall’Ara sembra complicatissimo e tuttavia determinante per poter vincere lo scudetto. Il Napoli ha davanti a sé un calendario davvero facile e teoricamente potrebbe vincerle tutte".