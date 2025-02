Da Parigi: "Kvaratskhelia tarda a dimostrare il suo valore"

Pochi sussulti di Kvaratskhelia nelle sue prime apparizioni con la maglia del Psg. Se ne parla a Parigi. Si scrive del suo rendimento. Tre gol, un assist e zero gol. Pochi spunti. Ci vorrà ancora tempo per adattarsi alla nuova realtà tattica.

Le Parisien, per esempio, ha scritto che il georgiano, ex Napoli, "tarda a dimostrare il suo valore. Ma tutti nel club sanno che ci vorranno diverse settimane prima che si adatti alle esigenze di Luis Enrique".

