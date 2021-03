Da Roma alzano le pressione: "Col Napoli uno spareggio, chi perde è fuori dalla corsa Champions"

"Chi perde è fuori". E' netta l'edizione odierna de Il Messaggero nel presentare la sfida di questa sera fra Roma e Napoli. All'Olimpico i giallorossi di Paulo Fonseca, forti del passaggio del turno in Europa League, ospiteranno i partenopei di Gennaro Gattuso in uno scontro diretto per un posto nella prossima edizione della Champions League. La posta in palio è altissima e da Roma aumentano la pressione: secondo il quotidiano se una delle due andrà k.o. stasera sarà fuori dalla corsa al quarto posto.