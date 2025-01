Da Roma - Conte non solleva mai la bocca dal fiero pasto: non è mai sazio

"Antonio è un Conte Ugolino che non solleva mai la bocca dal fiero pasto". L'edizione odierna del Messaggero usa il personaggio della Divina Commedia per raccontare la fame di vittoria del tecnico del Napoli: “Antonio Conte invece non ha bisogno di sostituzioni per rimontare la Juve, le farà solo sul 2-1: gli basta un discorso motivazionale nell’intervallo e dal tunnel sbuca un Napoli ferocissimo, che abbatte l’avversario di pura forza mentale e fisico. Gli scudetti di vincono anche così, non a caso Conte li vince quasi sempre: in 5 stagioni in Serie A, è arrivato quattro volte primo e una volta secondo.

Nessuno è migliore di lui nel motivare, nell’insegnare, nello stare addosso ai giocatori. Li martella e li fa allenare allo stremo, li tampina anche sulla bilancia, un paio di volte a settimana, e guai a chi sgarra: lui è lì dietro a osservare se hai due etti in più dell’altro giorno. È un Conte Ugolino che non solleva mai la bocca dal fiero pasto“.