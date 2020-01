Da Roma - Leiva, il 'vaffa' e poi rosso: il brasiliano si è scusato con i compagni negli spogliatoi

Non solo l'espulsione di Hysaj, ma anche la Lazio si è vista sventolare il cartellino rosso in faccia: dopo l'albanese, è toccato a Lucas Leiva abbandonare il campo, reo di aver mandato deliberatamente a quel paese l'arbitro Massa. Una situazione che ovviamente il brasiliano ha mal digerito e che lo ha portato - come racconta l'edizione di oggi de Il Messaggero - a chiedere scusa negli spogliatoi ai compagni di squadra. Come sottolinea lil quotidiano, il brasiliano non doveva reagire e mandare a quel paese il direttore di gara, anche perchè - si legge - la superiorità numerica avrebbe giovato e non poco nell'economia della partita.