Da Roma: Napoli e Spalletti sono i tabù di Sarri che ha chiesto un regalo ai suoi giocatori

© foto di Giacomo Morini

Napoli e Spalletti sono i tabù di Maurizio Sarri, si legge su Il Messaggero. Per l'ex tecnico della Juventus infatti si registra appena un successo contro la sua ex squadra dopo l'addio. L'allenatore del Napoli è in netto vantaggio sul rivale negli scontri tra di loro. Quattro ko negli ultimi confronti contro i partenopei per la Lazio. Anche per questo Sarri ha chiesto un regalo ai suoi uomini.