Da Soulé a Yildiz: tutti i colpi 'giovani' di Manna alla Juventus

L'edizione odierna del Corriere dello Sport presenta Manna, futuro ds azzurro

L'edizione odierna del Corriere dello Sport presenta Manna, futuro ds azzurro: "Insieme con Cherubini è stato l’anima e il cervello della Next Gen, della Juventus Under 23 che in questa stagione ha tirato fuori Yildiz dal cilindro (tanto per citare l’ultimo puledro di razza); dal 2019, dal suo arrivo, ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha svezzato e lanciato Soulé, Fagioli, Miretti, Iling-Junior, Huijsen, Barido e un’altra serie di giovani e giovanotti - tipo Bajrami - che Adl, ora, spera di vedere con la maglia azzurra sulla pelle".