Da Torino - Chiesa a prezzo di saldo: la Juve vuole solo 15 mln

vedi letture

Tuttavia, secondo quanto spiegato dall'edizione odierna di Tuttosport, venderlo non è facile

Mentre la Juventus si gode la festa all'Allianz Stadium dopo il 4-0 rifilato alla Next Gen, c'è ancora un rebus da risolvere: il futuro di Federico Chiesa. Il contratto con i bianconeri va in scadenza tra meno di 12 mesi (giugno 2025) e il club rischia seriamente di perdere già tra tre mesi il giocatore a costo zero dopo averlo comprato per 60 milioni circa dalla Fiorentina.

Ipotesi giallorossa

Tuttavia, secondo quanto spiegato dall'edizione odierna di Tuttosport, venderlo non è facile: per l'ala sinistra classe '97 si era fatta avanti la Roma e anche Daniele de Rossi in persona, ma l'arrivo di Soulé ha raffreddato sensibilmente la pista. Ma il club giallorosso, se intendesse fare jackpot inserendo anche l'italiano in rosa, potrebbe pensare - si legge sul quotidiano torinese - di abbassare il costo (la Juve chiede 15 milioni circa) inserendo nell'affare El Shaarawy, risolvendo il problema dell'alternativa a Yildiz sulla sinistra.

Suggestione nerazzurra

Intanto l’agente di Chiesa, Fali Ramadani, sta cercando di proporre il ragazzo in giro per l’Europa, addirittura al Barcellona si vocifera. Un'alternativa che ha preso piede negli ultimi giorni è l'Inter, che insegue l'ex Fiorentina da tempo e Giuseppe Marotta starebbe architettando il colpo a zero. Nulla vieta l'ipotesi di un blitz in sede Juventus nelle ultime ore del calciomercato estivo, con un'offerta low cost che potrebbe tentare il club bianconero se mai rimanesse sprovvisto di piani B per la cessione