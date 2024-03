Da Torino contro ADL: "La Juve merita il Mondiale, lui è solo invidioso!"

"Il Mondiale per club stuzzica e crea invidia a chi non ce l'ha", scrive Massimo Pavan su Tuttojuve, sito di riferimento dei tifosi bianconeri

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Mondiale per club stuzzica e crea invidia a chi non ce l'ha", scrive Massimo Pavan su Tuttojuve, sito di riferimento dei tifosi bianconeri, polemizzando nei confronti di ADL. Di seguito alcuni stralci: "De Laurentiis sta cercando in tutti i modi di mandarci il Napoli e vedremo se ci riuscirà, ma quel posto non spetterebbe per nulla ai partenopei ma alla Juventus.

I motivi? La Juventus meritava di andarci semplicemente perchè ha sempre giocato la Champions e anche quest'anno meritava di partecipare essendo arrivata lo scorso anno nelle posizioni giuste per centrare la qualificazione, cosa che non le è stata permessa. Chi parla dei fatti legati alla Juventus dovrebbe solo stare zitto, visto che il processo non ha dimostrato un bel niente, se non solo che in Italia non c'è una linea di giustizia uguale per tutti. Aspettiamo a vedere che succederà nelle prossime settimane, ma le accuse di qualcuno, oggi come oggi, sono totalmente assurde".