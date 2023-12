Da Torino - Juve in pressing su Samardzic, occhio alla concorrenza del Napoli

"Attenzione però alla concorrenza del Napoli, che potrebbe sostituire Zielinski proprio con Samardzic".

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola si è soffermato anche sulle esigenze di mercato della Juventus in vista della prossima sessione prevista a gennaio. I bianconeri non hanno mai mollato Lazar Samardzic, che piace tanto alle big di Serie A in primis Juventus e Napoli. Sono questi i due club che lo tengono d’occhio da molto tempo per provarlo ad ingaggiare. E il talento dell’Udinese apprezza decisamente l’interesse dei bianconeri, che hanno allacciato i contatti con il suo entourage.

L’unico grande ostacolo però è rappresentato dallo stesso Udinese, alle prese con un momento complicato in Serie A. I friulani non contemplano assolutamente la partenza di un big a gennaio ma ad Udine il calciatore classe 2002 non si sente valorizzato. E Samardizc nell’ultima sfida giocata contro il Sassuolo è rimasto in panchina a guardare. Per questo la Juventus resta vigile, puntando ad un prestito con diritto di riscatto che diverrebbe obbligo in determinate condizioni. Possibile anche l’inserimento di una contropartita come Nicolussi Caviglia o Aké. Attenzione però alla concorrenza del Napoli, che potrebbe sostituire Zielinski proprio con Samardzic.