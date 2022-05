Da Torino - La Juve non molla Koulibaly: si segue la situazione del senegalese

Nel suo punto mercato sulla Juventus, Tuttosport si sofferma a lungo sul capitolo difensore che dovrà sostituire il partente Giorgio Chiellini

Nel suo punto mercato sulla Juventus, Tuttosport si sofferma a lungo sul capitolo difensore che dovrà sostituire il partente Giorgio Chiellini. Uno dei nomi emersi è quello di Kalidou Koulibaly, il cui contratto col Napoli scadrà nel 2023 e per il quale non sono da registrare passi in avanti per il rinnovo. Sul senegalese però, spiega il quotidiano, è forte anche il pressing del Barcellona che per smuovere il Napoli e abbattere la valutazione di 40 milioni fatta da De Laurentiis vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Miralem Pjanic.

Le alternative non mancano

La Juventus insomma segue con interesse gli eventuali sviluppi della vicenda, pronta nel caso a dire la sua. Parallelamente però Cherubini ed il comparto mercato tengono vive altre piste: due portano alla Fiorentina, dove giocano Nikola Milenkovic e Igor. Un'altra a Londra, sponda Arsenal, dove da tempo è stato fatto capire il gradimento per Gabriel Magalhaes. Dalla Germania però è spuntata anche la pista Josko Gvardiol, centrale croato per cui il Lipsia chiede però 50 milioni di euro.