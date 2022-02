Da Torino: la Juve si gioca tutto in un mese, Allegri pensa al super-tridente

Sulle pagine del quotidiano torinese La Stampa si analizza la stagione che verrà della Juventus. Da domani inizia un tour de force che vale una stagione: in 42 giorni i bianconeri giocheranno 10 partite, più l'eventuale andata delle semifinali di Coppa Italia, che determineranno il loro futuro in patria e in Europa. L'obiettivo, dunque, è duplice e la Juventus dovrà essere perfetta per non sprecare più occasioni, punti ed energie. Allegri pensa al super tridente: Dybala, Vlahovic e Morata. Alla Juve servono i gol e cresce l'attesa per il debutto del centravanti serbo.