Da Torino: Nkoulou in lista di sbarco, il Napoli sulle tracce del centrale

Nicolas Nkoulou possibile nome sull’agenda del Napoli per il prossimo calciamercato estivo. Il centrale classe ’90, già in procinto di lasciare il Torino la scorsa estate, sembra essere uno dei calciatori in uscita dalla squadra di Urbano Cairo e gli estimatori non mancano. Tra questi, secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe anche il Napoli che studia la situazione del centrale.