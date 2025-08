Da Torino - Simeone vicino ai granata: la richiesta del Napoli

Il futuro di Giovanni Simeone sembra sempre più lontano da Napoli, destinazione Torino. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, l’attaccante argentino attende la definizione dell’accordo tra il club granata e la società partenopea per concretizzare il trasferimento. Il Napoli ha fissato la richiesta a 8 milioni di euro più bonus, puntando a una cessione a titolo definitivo.

Il contratto del “Cholito”, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno e i dirigenti azzurri mirano a monetizzare subito. Non è esclusa, però, l’opzione di un prestito con obbligo di riscatto: in tal caso, però, De Laurentiis dovrebbe prima esercitare la clausola che consente di prolungare il contratto del giocatore per un’ulteriore stagione. Il direttore sportivo granata Davide Vagnati ha già fissato un incontro con il collega azzurro Giovanni Manna, previsto entro metà settimana.