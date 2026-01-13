Da Torino su Conte: "Sceneggiate ora sono parte del problema arbitri"

Da Torino, il quotidiano La Stampa oggi in edicola parla della squalifica di Conte, che potrebbe essere di due giornate, e ricorda di alcuni episodi capitati anche in passato quando guidava proprio la Juventus.

"Ora Conte aspetta due giornate di squalifica, non sarà quasi di sicuro in panchina contro la Juve e ci tocca chiederci pure se non sia meglio. Uno dei suoi ritorni allo Stadium, quando guidava l’Inter, è finito con un dito medio in faccia all’allora presidente bianconero Andrea Agnelli. Faida privata: i pregressi li conoscono, nel dettaglio, solo loro e pure in quella circostanza sono volate frasi pesanti da entrambi i fronti. Caso particolare, archiviato.

L’educazione, il rispetto, i toni, più semplicemente l’attenzione, la consapevolezza che le famose e stucchevoli «cose di campo», altre volte definite «attimi di frustrazione» vanno comunque costantemente aggiornati. Certe piazzate vissute come passione eclatante, magari, erano parte della scenografia, adesso sono un pezzo del problema. Uno dei motivi per cui sui campetti in provincia non si trovano più arbitri a furia di minacce".