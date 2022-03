Da Verona: "Tridente a confronto, segna molto di più quello di Tudor"

Uno dei temi del confronto di domenica tra Verona e Napoli è senza dubbio il confronto tra due attacchi esplosivi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno dei temi del confronto di domenica tra Verona e Napoli è senza dubbio il confronto tra due attacchi esplosivi. L'edizione odierna de "L'Arena" li mette a confronto. In primis - scrive il quotidiano - sicuramente il confronto diretto tra Simeone e Osimhen, 15 gol il primo e 7 il secondo, tenendo conto però che l'attaccante partenopeo ha saltato alcune partite per un infortunio che lo costringe ancora oggi a giocare con una maschera protettiva. La sfida - aggiunge il giornale - è anche tra le mezze punte con la coppia Baràk/Caprari da una parte e Mertens/Insigne dall'altra. Il bilancio, per ora, è favore dell'attacco di Tudor con 35 reti rispetto alle 21 della tridente azzurro.