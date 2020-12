Dall'Argentina. "Diego è morto nella stanza destinata al biliardo, che squallore..."

Col suo inviato in Argentina, l'edizione odierna del Corriere della Sera ricostruisce la morte di Diego: "Maradona in vita aveva posseduto decine di case lussuose, ma nell’ora della morte non stava neanche in una vera camera: lo facevano dormire, quando i dolori e la depressione gli permettevano di riposare, nella stanza destinata al biliardo. Al piano terra. Sistemato alla bell’e meglio, di fianco a un cesso chimico e al cucinotto. Ma una domanda resta: con tanti disinteressati affetti intorno, che ci faceva Maradona da solo in quello squallore?".