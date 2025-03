Damascelli, altra bordata a Giuntoli: "Merita il premio Pinocchio d'oro"

vedi letture

“Il primo giorno è sempre bello, pieno di buoni propositi, di domande dolci e risposte garbate". Così Tony Damascelli ironizza sulla presentazione di Igor Tudor nel suo editoriale per il Giornale: "Così è stato per Igor Tudor, presentato, con un certo fastidio, dal dirigente delegato, Giuntoli Cristiano, ovviamente senza alcun contraddittorio, al quale va il premio Pinocchio d’oro «Tudor è stata la nostra prima scelta». Fatti gli auguri a Thiago Motta che fu, Giuntoli ha lasciato stranamente il palco e così Igor Tudor si è ritrovato come uomo solo al comando.

Tudor ha pelle dura per non farsi condizionare dalle voci di dentro e da certe folkloristiche esibizioni degli ex calciatori in streaming. Sente sua la Juventus ma dovrà farla sentire altrettanto ad un gruppo che non è squadra. Gli tocca incominciare contro il Genoa, allenato da Vieira, un ex juventino. Nel caso, sarà una vittoria doppia”.