Damascelli: "Conte ha rispedito al mittente le voci che lo vorrebbero alla Juve"

Conte rispedisce al mittente le voci che arrivano da Torino. Questo è quanto scrive Tony Damascelli nel suo editoriale per il Giornale: "A Napoli dove si mormora che Conte possa lasciare per tornarsene a Torino ma si tratta di voci rispedite al mittente dallo stesso allenatore salentino che stasera, superando il Bologna, potrebbe mettere pressione sull’Inter, senza però trascurare che proprio il Bologna potrebbe interpretare il ruolo del maggiordomo omicida mentre gli spettatori sono concentrati su altri attori".

Sulla crisi Atalanta: "La terza sconfitta consecutiva dell’Atalanta non è una semplice notizia di calendario ma la conseguenza di un calo evidente della squadra ma soprattutto delle bizzarre scelte del suo allenatore che, seguendo un repertorio che appartiene ad alcuni dei suoi colleghi (da Inzaghi a Conceiçao, a Palladino) toglie dal gioco il migliore in campo, nel caso Lookman che ormai è destinato a non finire le partite anche quando non deve battere un calcio di rigore".