Damascelli contro Allegri: "Solita sceneggiata, vittima del personaggio costruito alla Juve"
"Difficile vedere giocare peggio di Milan e Bologna. Per fortuna c’è un campione, di anni quaranta, che restituisce il significato al calcio". Il noto giornalista Tony Damascelli ha spiegato così la sfida tra i rossoneri e i rossoblù, elogiando il croato: "Modric ha risolto una partita brutta, nello sciopero dei tifosi e della comitiva arbitrale, che ha portato alla puntuale sceneggiata di Allegri, ormai vittima del personaggio costruitosi a Torino, l’espulsione fa parte della sua sguaiata commedia, il risultato non deve ingannare e va fatta una riflessione generale sulla mediocrità tecnica e agonistica della Serie A, mascherata, in alcuni casi, dal numero spettacolare di gol, trattasi di episodi, non conseguenze di football intenso e di qualità".
Damascelli poi si concentra su un problema sempre attuale per il nostro movimento, soprattutto per il campionato italiano: "La vittoria del Milan è un vaccino importante per la classifica milanista, resta la malinconia di vedere un ragazzo italiano, Ricci, costretto a fare la riserva, secondo cattive abitudini degli allenatori, lo spogliarellista Allegri fra questi".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro