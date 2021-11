DAZN e la doppia visione con un abbonamento: l'incontro al Mise rimandato a domani mattina

L'incontro al Mise fra il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e i vertici della piattaforma DAZN slitta a domani, secondo il Corriere della Sera. Previsto originariamente per oggi alle 15, per il Sole 24 Ore per questioni di agenda il faccia a faccia andrà in scena domani mattina alle 9.

Sul tavolo, com'è noto, la questione 'concurrency', con DAZN che vorrebbe cancellare la possibilità di usufruire dello stesso abbonamento su due dispositivi diversi che non si trovino nella stessa abitazione. Viste le polemiche e l'intervento della politica l'idea è stata per il momento accantonata, ma in vista del prossimo anno è possibile che torni fuori. Domani, al Mise, si parlerà anche e soprattutto di questo.