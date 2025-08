De Bruyne lavora più di tutti e brilla ogni giorno di più: le ultime sulle condizioni del belga

L'era di Kevin De Bruyne al Napoli è cominciata. Il fuoriclasse belga sta già mostrando i primi lampi del suo immenso talento nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, dimostrando di essersi calato alla perfezione nella sua nuova avventura italiana. Come si legge sul Corriere dello Sport, l'ex Manchester City sta lavorando instancabilmente sotto gli ordini di Antonio Conte e del suo staff, con l'obiettivo chiaro di raggiungere la miglior condizione fisica il prima possibile. "Kdb insegue il top della forma e ogni giorno che passa brilla di più", si legge sul quotidiano. La sua determinazione è palpabile: ha accettato la sfida italiana e vuole vincerla, partendo proprio dalle fatiche estive che sono la base di ogni successo.

Il suo passo si fa sempre più definito, la gamba risponde con maggiore rapidità, seguendo una mente che corre da sola a ritmi inarrivabili per altri. Ogni sessione di allenamento è un vero spettacolo, tra dribbling illuminanti, passaggi millimetrici, tiri precisi e gol che strappano applausi e cori. Persino i semplici palleggi del campione belga diventano notizia, segno dell'attesa e dell'entusiasmo che circondano il suo arrivo. L'impressione è che De Bruyne sia totalmente immerso nel progetto Napoli e che la sua condizione fisica, sebbene ancora non al top, migliori giorno dopo giorno, promettendo magie in campo già dalle prime uscite ufficiali. L'attesa per vederlo all'opera nel campionato italiano è altissima.