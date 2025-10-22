De Bruyne male, quotidiani divisi: "Parte bene, poi si spegne e si nasconde"

Oggi alle 09:00
di Fabio Tarantino

Male anche Kevin De Bruyne contro il Psv. Ma i quotidiani nei giudizi e nei voti sono divisi. Partita da dimenticare per il belga così come per il resto della squadra.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Un guizzo in profondità in avvio, dove salta Kovar ma poi non trova l'assist. Pochi lampi, poche Idee, soprattutto nessuna soluzione per salvare la barcа mentre affonda".

Voto 4,5 per il Correre dello Sport
"Si vede pochissimo, tocca pochi palloni e scompare nel momento del bisogno quando dovrebbe, con la sua esperienza, caricarsi la squadra sulle spalle".

Voto 5,5 per Tuttonapoli
"Sua la prima grande occasione: salta il portiere ma non ha l’angolo per cercare il tiro in porta. Si sacrifica per la squadra ma arrivando davvero pochi palloni".