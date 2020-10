De Giovanni sulla Juve: "Come il bambino col pallone, decide chi vince e conta scudetti a piacere"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, lo scrittore Maurizio De Giovanni commenta così la sentenza del Giudice Sportivo con un chiaro riferimento alla Juve: "La giustizia sportiva, e nessuno ce ne voglia se la maiuscola proprio non ci viene, è sempre stata ampiamente coerente con la linea di condotta che era la nostra nel famoso cortile: se il bambino col Pallone decide che deve vincere, allora vince. Agli altri bambini resterà la consolazione di aver giocato, e di poter sorridere un po’ alle spalle del bambino col Pallone, che potrà contare gli scudetti come gli pare e piace, salvo asserire poi di essere rispettoso delle regole. Peccato. Non riesco proprio a ricordare di che colore era la maglietta di quel bambino col Pallone. Mi verrà in mente, prima o poi".