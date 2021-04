De Rossi ricoverato allo Spallanzani: con il Covid è emersa una polmonite bilaterale

L'edizione odierna de Il Tempo fornisce ulteriori dettagli in merito al ricovero dell'ex capitano della Roma Daniele De Rossi. Dopo aver contratto il Covid-19 in Nazionale, dopo una settimana di isolamento domiciliare, De Rossi aveva effettuato giovedì scorso una TAC al San Camillo. Dagli esami strumentali sarebbe emersa una polmonite interstiziale bilaterale e, a quel punto, è stato precauzionalmente trasferito allo Spallanzani, struttura specializzata per il Covid-19 e le infezioni di questo genere. De Rossi ha scoperto della positività durante la trasferta di Sofia, vinta 2-0 dalla Nazionale.