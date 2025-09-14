Debutto da sogno, pioggia di 7,5 per Hojlund: "Attaccante di quelli che ti svoltano la stagione!"

Chi l'avrebbe detto che Rasmus Hojlund avrebbe avuto quest'impatto sul Napoli. Manco un quarto d'ora con gli azzurri ed è arrivato subito il primo gol di questa nuova esperienza. E ovviamente i voti dei quotidiani non possono che essere positivi. Dal 7,5 del Corriere dello Sport: "Ci sono debutti peggiori. Sia per la capacità di incidere subito, sì per il gol, ma soprattutto perché è sempre un'equazione non risolta per la difesa viola". E stesso voto da parte de La Gazzetta dello Sport: "Bentornato in Italia: fallisce da mezzo metro il tap-in vincente, poi raddoppia con una giocata da grande attaccante".

Si accoda anche il Corriere della Sera, mentre Tuttosport si spinge fino all'8: "Titolare a sorpresa si ripresenta in serie A con un gol da centravanti vero e sarà per questo che sembra già a suo agio nei meccanismi di Conte". Infine questo il giudizio de Il Mattino: "Bravo e fortunato. Perché quando dopo due minuti sbaglia un gol già fatto arriva un rigore ad allontanare le sue nubi. Strappi, allunghi, corse verso la porta. Deve solo ritrovare la migliore condizione in fretta. Ma il movimento sul gol del raddoppio è bellissimo, roba da attaccante puro. Di quelli che ti svoltano la stagione".

II Mattino 7

Corriere della Sera 7,5

Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 8