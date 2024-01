Demme fuori dalla lista dei 25 in campionato: al suo posto Traorè

Il mercato chiude domani: resta da capire soltanto il futuro di Demme e Gaetano. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive

Il mercato chiude domani: resta da capire soltanto il futuro di Demme e Gaetano. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica scrive: "Entrambi hanno fatto bene all’Olimpico contro la Lazio. Il centrocampista tedesco resterà fuori dai 25 per il campionato: il Napoli non ha il posto in lista pure per lui (dovrà inserire Traorè che da domenica può essere convocato). Gaetano, invece, piace al Cagliari e alla Salernitana, ma alla fine potrebbe rimanere".