Demme già promosso dai quotidiani: "Dispensa buon senso, è il regista che serviva"

Com'è andato l'esordio di Diego Demme con la maglia del Napoli? Oltre al nostro focus, ci affidiamo alle pagelle dei principali quotidiani sportivi, pur ricordando che il tedesco è rimasto in campo solo per mezz'ora. Voto 6 per La Gazzetta dello Sport, che scrive: "Grande attesa per il suo debutto, si limita a giocare a due tocchi, anche perché quando si alza sul pressing il tecnico non gradisce".

Voto 6 per il Corriere dello Sport: "Volevano un regista e senza indugiare, non appena entra, va a sistemarsi nel cuore della metà campo, dispensando buon senso".

Voto 6 per Il Mattino: "Con personalità chiede sempre il pallone, due tocchi e via. Il regista che serviva".

Voto 6 per Tuttosport: "Un voto positivo soprattutto di stima, per la leggiadria con la quale si è calato in una squadra con la quale ha lavorato per soli due giorni".