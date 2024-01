Dendoncker sarà un jolly: due ruoli a centrocampo e non solo, ecco dove può giocare

Nella giornata di oggi è previsto l'annuncio di Leander Dendoncker, una sorta di jolly per Walter Mazzarri perché può giocare in diversi ruoli

Nella giornata di oggi è previsto l'annuncio di Leander Dendoncker, una sorta di jolly per Walter Mazzarri perché può giocare in diversi ruoli. Quali? Li spiega il Corriere del Mezzogiorno: "Dendoncker ha esperienza, lo dicono i numeri: ha 152 presenze in Premier League, il campionato più competitivo al mondo e 32 nella Nazionale belga in cui vorrebbe rientrare soprattutto in vista degli Europei in programma a giugno.

È un mediano di copertura, la classica diga davanti alla difesa che garantisce linee di passaggio intercettate, può fornire un’alternativa a Lobotka da vertice basso, fare il mediano a due nel 3-4-2-1 e nella sua carriera vanta anche un centinaio di gare da difensore centrale".