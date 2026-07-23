Hojlund, Repubblica: "Anche ieri ha giocato molto spalle alla porta"

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La sconfitta del Napoli nell’amichevole contro l’Arezzo ha lasciato poche indicazioni positive in vista della nuova stagione. Il quotidiano La Repubblica ha analizzato la prestazione degli azzurri, soffermandosi soprattutto sul rendimento di alcuni dei giocatori più attesi e sulle difficoltà emerse durante il test.

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Secondo il giornale, diversi protagonisti della rosa non sono riusciti a esprimersi sui propri livelli abituali. “Sottotono tra i big Di Lorenzo, Rrahmani e Anguissa”, si legge nell’analisi della gara, con il capitano, il difensore kosovaro e il centrocampista camerunese apparsi meno brillanti del previsto. Dubbi anche sulla prestazione di Gutierrez, che nonostante la possibilità di spingere con maggiore libertà non è riuscito a incidere in fase offensiva. La Repubblica ha inoltre evidenziato il comportamento tattico di Hojlund, ancora impiegato nel ruolo di riferimento offensivo con il compito di giocare spalle alla porta, come già accaduto nella gestione Conte.