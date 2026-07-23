Ko con l'Arezzo, Gazzetta: "Al Napoli serve un centrale di livello internazionale"

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La sconfitta del Napoli nell’amichevole contro l’Arezzo ha acceso il dibattito sulla necessità di intervenire sul mercato per rinforzare la difesa. La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione del reparto arretrato azzurro, mettendo in evidenza i dubbi legati alla composizione della rosa a disposizione di Antonio Conte in vista della nuova stagione.

Difesa Napoli, la Gazzetta lancia l’allarme: serve un centrale di livello internazionale

Secondo il quotidiano, affidarsi ad Amir Rrahmani come punto fermo della retroguardia e affiancargli il rientrante Rafa Marin, reduce da una buona esperienza al Villarreal ma chiamato ora a confrontarsi con un contesto diverso, oltre a Luca Marianucci e alla possibilità di adattare Mathias Olivera in alcune occasioni, potrebbe non essere sufficiente per una squadra con ambizioni di vertice. “Se si punta a fare un campionato da vertice e inseguire almeno il passaggio alla seconda fase di Champions, la risposta è no”, è l’analisi riportata dalla Gazzetta. Il messaggio è chiaro: per mantenere alte le ambizioni e competere ai massimi livelli, il Napoli avrebbe bisogno di aggiungere alla rosa un difensore centrale di caratura internazionale.