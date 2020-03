Di Lorenzo, quanti elogi dai quotidiani: "Marciatore infaticabile e anche micidiale!"

E' il Napoli dei difensori quello che batte il Torino. Oltre a Manolas, anche Giovanni Di Lorenzo trova la via del gol e a fine partita è da considerare sicuramente tra i migliori in campo. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 7 (come per TMW) perché "Continua a macinare chilometri ad alti regimi". Stesso voto dal Corriere dello Sport lo rinomina "Marciatore infaticabile. E anche micidiale". Si allinea anche Tuttosport con il giudizio, mentre da Tuttonapoli.net arriva mezzo voto in più: "Gioca ogni tre giorni senza sosta da mesi, e lo fa sempre meglio".

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 7 La Gazzetta dello Sport: 7 Corriere dello Sport: 7 Tuttosport: 7 Tuttonapoli.net: 7,5