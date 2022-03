Difesa da urlo nonostante Koulibaly ko per due mesi: numeri quasi da record

Se il Napoli è lì al secondo posto, in piena lotta per lo Scudetto, lo deve soprattutto alla sua difesa. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Se il Napoli è lì al secondo posto in classifica, in piena lotta per lo Scudetto, lo deve soprattutto alla sua difesa. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Solo 22 gol subiti in 30 giornate di campionato (la media è di 0,7 a partita), 13 clean-sheet (nel 43,3% delle partite di serie A il Napoli ha tenuto la porta inviolata), miglior difesa del torneo nonostante l’assenza di Koulibaly per due mesi e mezzo. Sono numeri pazzeschi, quasi da record, nell’anno dei 91 punti il Napoli aveva subito solo due gol in meno dopo la trentesima giornata".