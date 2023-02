Dilaga la Kvaramania: in Georgia viene visto come Maradona a Napoli

La Kvaramania dilaga, irrefrenabile, e ormai Khvicha è una specie di eroe dei due mondi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Kvaramania dilaga, irrefrenabile, e ormai Khvicha è una specie di eroe dei due mondi: in Georgia richiama un po’ - quasi - quello che Maradona rappresenta per il popolo di Napoli e per i napoletani invece è gioia pura. Una goduria. Un idolo assoluto che in un clic è riuscito a raccogliere e onorare l’eredità nel tridente del vecchio capitano Lorenzo Insigne. Lo scrive il Corriere dello Sport.