Diritti tv, per ADL l'offerta di Sky è insufficiente: tv si è risentita ma è pronto rilancio

Si torna a parlare della questione diritti tv sull'edizione odierna di Repubblica. L'offerta di Sky per le tre partite in co-esclusiva non è stata ritenuta sufficiente dalle sette sorelle, tra cui anche il Napoli. La tv satellitare aveva proposto un rilancio di 75 milioni per il primo anno, poi 87,5 e infine 100. I negoziatori di Sky, si legge, sono parsi risentiti, ma la tv satellitare continuerà a partecipare al bando per riuscire ad avere le tre partite che restano.