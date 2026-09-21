"Tra di noi ci guardiamo poco": la critica di Lang alla squadra

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Il pareggio di Firenze lascia diversi interrogativi in casa Napoli.

Il pareggio di Firenze lascia diversi interrogativi in casa Napoli. Il Corriere della Sera, in un pezzo dedicato alla sfida contro la Fiorentina, si sofferma sulle difficoltà mostrate dalla squadra di Massimiliano Allegri e su alcune prestazioni individuali che non hanno convinto. Secondo il quotidiano, Allegri avrà parecchi aspetti sui quali riflettere durante la sosta. A partire dal reparto offensivo, dove Hojlund è stato “annullato da Dragusin”, mentre Lucca è apparso “impacciato” quando è stato chiamato in causa.

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Non mancano perplessità anche sul rendimento di Kevin De Bruyne. Il Corriere della Sera parla di una “classe a corrente alternata”, sottolineando come il belga riesca a incidere nella rifinitura per poi uscire progressivamente dalla partita: “Rifinisce e poi scompare”.

A fotografare alcune delle difficoltà del Napoli sono però soprattutto le parole di Noa Lang. L'olandese, senza troppi giri di parole, ha evidenziato un problema nella manovra e nell'intesa tra i compagni: “Tra di noi ci guardiamo poco”.