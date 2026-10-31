Domani Spalletti si gioca la panchina: com'è l’umore del tecnico

Preoccupato e determinato, ma anche deluso e arrabbiato con il destino: una sconfitta con il Napoli, scrive il quotidiano, sarebbe il preludio all’addio.

Luciano Spalletti sa che contro il Napoli si gioca la panchina. È quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, che sottolinea quanto la gara di domani sia molto importante per il futuro del tecnico toscano sulla panchina bianconera. Una sconfitta, scrive il quotidiano, sarebbe il preludio all’addio.

Spalletti “deluso e arrabbiato con il destino”: nove giocatori persi e il Napoli come sfida da “si salvi chi può”

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: “Lo descrivono preoccupato e determinato insieme, ma anche molto deluso perché niente di cosa aveva in testa sta andando come voleva. E, pure, un po’ arrabbiato con il destino che prima lo ha scippato di nove giocatori, alcuni dei quali fondamentali, e poi lo ha messo di fronte proprio al Napoli, domani sera, per una sfida da si salvi chi può.” Spalletti sa bene, prosegue il quotidiano, che se dovesse “ri-perdere” dopo la brutta figura di Genova si infilerebbe definitivamente nel tritacarne della critica, dei tifosi, dei social e, forse, della società, senza poterne uscire indenne.

Spalletti “rischia la pelle”: dirigenza compatta al suo fianco e ritiro anticipato, ma il rischio resta

Sarebbe ancora più solo di quanto non lo sia adesso con i suoi pensieri a volte contorti e non sempre facili da decrittare, malgrado la dirigenza si sia schierata al suo fianco, compatta, e abbia appoggiato l’idea del ritiro anticipato. Però, scrive il Corriere dello Sport, Spalletti è talmente uomo di mondo e di calcio da conoscere bene il perimetro della sopportazione altrui e l’angolo di frattura dei rapporti umani e professionali. In sintesi: “rischia la pelle”.