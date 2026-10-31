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Hojlund & Politano sfida alla Juventus”: il Napoli a Torino si affida ai bomber ritrovati

Hojlund & Politano sfida alla Juventus”: il Napoli a Torino si affida ai bomber ritrovatiTuttoNapoli.net
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Daniele Rodia
Il quotidiano apre la prima pagina sulla trasferta dei bianconeri: Hojlund e Politano guidano l’attacco azzurro, alla ricerca della terza vittoria a Torino

“Hojlund & Politano, sfida alla Juventus” titola oggi Il Mattino, aprendo la prima pagina sulla trasferta del Napoli a Torino. Il quotidiano indica negli attaccanti, “ritrovati” dopo un periodo complicato, i protagonisti su cui punta Allegri per la gara contro i bianconeri. Gli approfondimenti, firmati da Gennaro Arpaia e Achille Strombetta, sono alle pagine 19 e 20.

Rizzetta tra basket e calcio: “Sogno il derby con il club di De Laurentiis”

Nella spalla alta, la rubrica “Il personaggio” è dedicata a Rizzetta, che parla del suo percorso tra basket e calcio: “Sogno il derby con il club di De Laurentiis”. Poi lo spettacolo dei gol in Serie A (“Piovono tanti gol: che show”), con i numeri a fare da prova inconfutabile alla ripresa dell’entusiasmo. In taglio basso, spazio anche a Gigi D’Alessio, che per i suoi 60 anni annuncia una festa allo stadio Maradona.