Prima pagina Juve in ritiro per Napoli, Tuttosport: “Lucio precetta anche Yildiz”, Spalletti convoca anche gli infortunati

Unità anti-crisi in casa bianconera alla vigilia della sfida di domani con il Napoli: tutti allo J Hotel, fuori Cambiaso, rientra Ekhator.

“Lucio precetta anche Yildiz” titola oggi Tuttosport, che dedica l’apertura al ritiro della Juventus alla vigilia della sfida con il Napoli: da Kenan agli altri indisponibili come Locatelli e Thuram, Spalletti ha convocato tutti allo J Hotel. Contro i partenopei mancherà Cambiaso, mentre Ekhator rientra in gruppo e il tecnico non esclude il 4-3-3. Nel sommario spazio anche a Llorente, che parla del tecnico: “Conte un grande ma cambiare non serve. Il problema non è l’allenatore: mancano italiani di spessore e campioni veri”.

Milan-Inter, “Brividerby”: Amorim punta ancora allo scudetto, il nerazzurro soffre il tabù dei 7 derby

Sul derby di Milano, in programma alle 20.45 a San Siro nella notte di Halloween, Tuttosport titola “Brividerby”. Amorim vede il fantasma del -10 e alza il tiro: “Puntiamo ancora allo scudetto. Zero invidia di Chivu”. Il quotidiano ricorda l’incubo del Diavolo per i nerazzurri, che non vincono da sette derby: “Bisogna farsi qualche domanda”. Pulisic è indicato come l’anti-Inter (“Non c’è emozione più bella”), mentre Thuram ricorda le lezioni a Spence: “Questa partita è follia”.

Le altre notizie: Torino e il monito di Abate, la Roma a Udine, Kimi Antonelli a due punti dal Mondiale

In taglio laterale, il Torino di Abate è atteso domani a Frosinone con un messaggio chiaro: “Toro, sporcati non specchiarti”. Il tecnico spiega: “È come camminare in montagna. Non bisogna fermarsi ad ammirare il panorama ma andare avanti. Loro giocano un grande calcio, ci sarà da soffrire”. La Roma, oggi a Udine e poi subito a Manchester, vola con Gasperini a tutto Malen. In F1, invece, “Kimi, prove di apoteosi”: superato anche il virus, Antonelli è a due punti dal Mondiale e dietro solo a Leclerc nelle libere in Messico. Spazio infine a Cobolli e al torneo di Parigi, con il Torino che “vale un viaggio a Parigi” per chi lo segue.